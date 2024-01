Kundgebung auf dem Marktplatz geplant Auch Xanten demonstriert gegen rechts

Info

Termine Für Samstag, 27. Januar, sind auch in anderen Kommunen im Kreis Wesel Demonstrationen angemeldet worden. Das Bündnis „Moers ist bunt nicht braun“ will ab 11 Uhr auf die Straße gehen, um gegen die AfD zu demonstrieren. Treffpunkt ist am Synagogenbogen. Ab 14 Uhr versammeln sich außerdem in Neukirchen-Vluyn am Vluyner Platz Menschen, um auf Einladung der Grünen gegen Rassismus zu protestieren. In Dinslaken ruft das Bündnis gegen Rechts ab 16 Uhr auf dem Neutorplatz zur Demo auf.

Xanten Die Kundgebung in Xanten ist am Samstag, 27. Januar, um 12 Uhr auf dem Marktplatz geplant. Transparente sind willkommen.