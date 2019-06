Pirates Actiontheater : Piraten entern wieder das Amphitheater Birten

Xanten Das Pirates Actiontheater legt von Freitag, 5. Juli, bis Samstag, 20. Juli, mit dem Stück „Die Rache des Don Montego“ wieder im Hafen von Xanten-Birten an.

Und auch in der vierten Produktion des Ensembles gibt es ein Wiedersehen mit den beliebten Figuren um Captain Flint, seinem Widersacher Don Montego, Steuermann Bill Bones und vielen anderen. Premierenaufführung ist am Samstag, 6. Juni.

Neben dem rund zweistündigen Stück gehört auch in diesem Jahr das kostenfreie Vorprogramm, das etwa zwei Stunden vor Spielbeginn beginnt, zum Konzept. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einem detailverliebten Ambiente, dass die Gäste stimmungsvoll in die Karibik des 18. Jahrhunderts entführt“, sagt Winterhoff. Mit von der Partie werden die Piraten der Schlimmen Schurken und der Rattenbande sein, die mit Schatzsuche und einem speziellen Schiffeversenken die Kinder in ihr Lager lockt. Die Tschechische Fechtgruppe Kvartett zeigt den Besuchern, dass sie nicht nur meisterhaft mit dem Säbel umgehen können, sondern sich auch auf musikalische Klänge verstehen. In Tavernen gibt es Speis und Trank.