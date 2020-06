Vorstellungen 2020 in Xanten abgesagt : Piraten entern Amphitheater erst nächstes Jahr wieder

Vorstellungen 2020 in Xanten abgesagt

Xanten-Birten Das Pirates-Action-Theater sagt wegen der Corona-Pandemie seine Aufführungen in diesem Jahr im Birtener Amphitheater ab. Bereits gekaufte Tickets behalten für die Vorstellungen 2021 ihre Gültigkeit.

Der Schatz des John Silver bleibt in seinem Versteck, das Pirates-Action-Theater muss für 2020 die Segel streichen: Wegen der Corona-Pandemie finden in diesem Jahr keine Aufführungen im Birtener Amphitheater statt.

„Obwohl wir in den vergangenen Wochen mit allen Kräften versucht haben, unsere Produktion den ständig wechselnden Corona-Anforderungen anzupassen, mussten wir uns nun eingestehen, dass unter den gegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen keine wirtschaftliche Grundlage besteht, um erfolgreich agieren zu können“, erklärte Ralf Winterhoff. Die Termine für das kommende Jahr stehen schon fest: Das Stück „John Silver und der Schatz der Azteken“ feiert am 30. Juli 2021 Premiere, weitere Aufführungen sind am 31. Juli, 1. August sowie vom 6. bis 8. August 2021.