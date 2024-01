Zusatzausbildung für Erzieher in Xanten Pilotprojekt für mehr Musik in Kitas

Die Zusatzausbildung besteht aus verschiedenen Bausteinen, wie die Kooperationspartner weiter ausführten. Die Inhalte werden im Unterricht am Placidahaus, in Modulen in der Dom-Musikschule und in Tageskursen des Netzwerks Kita-Musik NRW vermittelt. Einzelne Bausteine des Zertifikatskurses sind auch für Externe geöffnet: So fand Anfang Dezember zum Beispiel der Tageskurs „Kreativ mit Musik in der Kita“ statt. An ihm nahmen auch Erzieherinnen teil, die schon in Kindertagesstätten arbeiten, berichtete Eva Biallas vom Netzwerk Kita-Musik NRW. Im Juni gibt die Dozentin für Musik im Kita-Alltag einen zweiten Tageskurs. Auch er kann von Externen besucht werden. „Alles, was sie dabei lernen, können sie direkt im Kita-Alltag nutzen“, erklärte die Instrumentalpädagogin und Fachkraft für psychopädagogische Kindertherapie. Musikalische Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Den Kooperationspartnern sei wichtig, dass der Zugang zu den Inhalten niedrigschwellig sei, damit jeder daran teilnehmen könne, wenn er oder sie es wolle, sagte Christiane Flämig.