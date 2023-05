„Meine Herzensaufgabe“ Pfleger in Xanten werben für ihre Arbeit

Vielleicht hätten andere junge Menschen aber keine genaue Vorstellung davon, wie die Arbeit in der Pflege aussehe, sagte Beate Anhuf-Mölders, die Leitung Sozialer Dienst im Haus am Stadtpark. Das glaubt auch Bernert: „Man weiß vielleicht nicht, was alles hinter der Pflege steckt.“ Mit dem Infotag wollten Pflegeheim und Pflegeakademie Berührungsängste abbauen. „Überhaupt dieses Haus betreten, die Stimmung hier zu erfahren, zu schauen, ob das eigene Herz berührt wird, das finde ich wichtig“, erklärte Anhuf-Mölders. Zwei Schüler hätten zum Beispiel direkt gesagt, dass sie geplant hatten, in einem Krankenhaus in Wesel ein Praktikum zu machen, aber jetzt ins Haus am Stadtpark gehen wollten. „Es ist ein guter Tag gewesen, ein guter Start“, sagte Anhuf-Mölders. Im nächsten Jahr solle es ein ähnliches Angebot geben.