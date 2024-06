Infotag im Haus am Stadtpark in Xanten Junge Menschen informieren sich über die Arbeit in der Pflege

Xanten · Jugendliche haben das Haus am Stadtpark in Xanten besichtigen und mit den Bewohnern an Workshops teilnehmen können. Mit diesem Infotag will das Evangelische Altenzentrum die Fachkräfte von morgen gewinnen.

Im Haus am Stadtpark konnten sich Schüler über die Ausbildung und die Arbeit in der Pflege informieren. Foto: Haus am Stadtpark

Das Haus am Stadtpark in Xanten hat zusammen mit Partnern wieder einen Infotag zur Pflege organisiert. Dazu waren mehrere weiterführende Schulen in der Umgebung eingeladen worden. Die Resonanz sei groß gewesen, wie Beate Anhuf-Mölders, Leitung Sozialer Dienst, berichtete. Mehr als 110 junge Menschen hätten sich im Evangelischen Altenzentrum über eine Ausbildung und die Arbeit in der Pflege informiert. Mit dem Infotag wolle das Haus am Stadtpark den Schülerinnen und Schülern die Scheu vor einem Pflegeheim nehmen, die sie vielleicht hätten, erklärte Beate Anhuf-Mölders weiter. Sie habe den Eindruck, dass junge Menschen heute seltener Kontakt zu Älteren hätten. Deshalb versucht das Haus am Stadtpark mit verschiedenen Aktionen, die Generationen zusammenzubringen. Beim Infotag geht es auch darum, die Fachkräfte von morgen zu gewinnen. Mit Erfolg: An der Premiere im vergangenen Jahr hätten auch zwei junge Menschen teilgenommen, die sich später für eine Ausbildung in der Pflege entschieden hätten, berichtete Beate Anhuf-Mölders. Ein weiterer Teilnehmer des Infotags habe sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Pflege entschieden. Am Infotag konnten die Schülerinnen und Schüler das Haus besichtigen, wie Beate Anhuf-Mölders erklärte. Auch ein Zimmer hätten sie sich mit Einverständnis der Bewohnerin ansehen können, berichtete sie. Die Jugendlichen hätten auch an verschiedenen Workshops der Senioren zu Musik, Gymnastik, Rätseln und Gedächtnistraining teilnehmen können. Außerdem hätten sie sich über ein Freiwilliges Soziales Jahr und die Ausbildung zum Beispiel an der Evangelischen Pflegeakademie informieren können. Sie habe die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrer um Feedback gebeten, berichtete Beate Anhuf-Mölders. Als Antwort habe sie bekommen, dass der Infotag gut organisiert worden sei und dass sich die jungen Menschen gut aufgehoben gefühlt hätten. Ihnen sei das Gefühl gegeben worden, dass sie im Haus am Stadtpark willkommen seien. Genau das solle der Tag deutlich machen, betonte Beate Anhuf-Mölders. „Und unsere Bewohner fanden den Tag auch toll“, sagte die engagierte Leitung Sozialer Dienst.

