Verwaltung schlägt drei Optionen vor Xanten sucht weiter nach Lösung für zwei Pflanzkübel

Die Politik in Xanten befasst sich wieder mit den Pflanzkübeln. Für zwei Stück wird noch ein Standort in der Innenstadt gesucht. Die Verwaltung macht dem Stadtrat drei Vorschläge und appelliert an ihn, „nun eine verbindliche und abschließende Entscheidung“ zu treffen, „um die Angelegenheit nun auch abschließen zu können“. Darüber beraten zuerst der Bezirksausschuss Xanten und der Planungsausschuss, bevor der Stadtrat die Entscheidung trifft.