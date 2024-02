Standortsuche in Xanten Die Politik kommt einer Lösung für die Pflanzkübel näher

Politik und Verwaltung in Xanten suchen noch nach einem Standort für zwei übrig gebliebene Pflanzkübel. Der Bezirksausschuss für die Innenstadt hat sich am Donnerstagabend auf einen Vorschlag verständigt. Nicht alle Mitglieder, aber die meisten, vor allem die Vertreter von CDU, SPD, und FBI sprachen sich dafür aus, dass die Verwaltung mit der Propsteigemeinde darüber spricht, ob ein Pflanzkübel auf dem Domvorplatz gestellt werden kann. Der andere Blumenkasten soll entweder an der Marsstraße (außerhalb der Fußgängerzone) oder am Fildersteg platziert werden. Und wenn der Domvorplatz ausscheidet, sollen beide dort landen. Beschlossen ist es noch nicht. Der Bezirksausschuss kann nur eine Empfehlung aussprechen. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am 14. März.