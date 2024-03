Besetzung von Pfarrstelle Pfarrerin hält Probegottesdienst in Xanten

Die Evangelische Kirchengemeinde in der Region Xanten, Sonsbeck, Büderich (Xa-So-Bü) lädt am Sonntag, 7. April, um 11 Uhr zu einem Probegottesdienst mit einer Bewerberin ein, die insbesondere für die evangelischen Gemeinden Xanten und Büderich tätig werden könnte. Hierbei stellt sich Dagny Weyermanns vor. Sie war bisher Pastorin in der Reformierten Kirche in Norddeutschland, hat aber ihr theologisches Examen in der Rheinischen Kirche gemacht und auch einen biografischen Bezug zum Niederrhein.