Offizielle Entpflichtung im Xantener Dom Pfarrer Hans-Joachim Wefers geht im September in den Ruhestand

Pfarrer Hans-Joachim Wefers von der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter geht in wenigen Wochen in den Ruhestand. Wie der Evangelische Kirchenkreis Kleve mitteilte, ist die offizielle Entpflichtung für Samstag, 7. September, 15.30 Uhr, geplant. Sie soll durch den Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Christoph Pistorius, in einem Gottesdienst im Xantener Dom vorgenommen werden.