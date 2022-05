Spende überreicht : Xantener Pfadfinder unterstützen Flüchtlingshelfer

Xanten Die Xantener Pfadfinder haben mit „Rent a Scout“ und anderen Aktionen Geld gesammelt, um den Arbeitskreis Asyl zu unterstützen. Damit kann er Flüchtlingen helfen.

Der Arbeitskreis Asyl hat von den Xantener Pfadfindern eine Spende von rund 2000 Euro erhalten. Damit will er für Flüchtlinge Unterrichtsmaterial erwerben, Deutschkurse finanzieren, Dolmetscher bezahlen, Fahrräder reparieren lassen, Veranstaltungen ermöglichen und mehr. Auch bei extremen Notsituationen werde unbürokratisch geholfen, erklärte der Arbeitskreis Asyl. Die Xantener Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) hatten das Geld vor allem mit ihrer Aktion „Rent a Scout“ gesammelt: Gegen eine Spende halfen sie anderen Menschen im Garten oder im Haushalt.

Wie der Arbeitskreis Asyl weiter mitteilte, hält die Unterstützung der in Xanten lebenden Flüchtlinge aus der Ukraine unvermindert an. Zahlreiche ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger würden auf unterschiedliche Weise dabei helfen, dass die Menschen hier Fuß fassen könnten. Dazu zählten Familienpatenschaften, aber auch Dolmetscheraufgaben, wenn das Übersetzungsprogramm im Handy versage. Besonders in Anspruch genommen würden im Moment die Flüchtlingsberaterinnen der Diakonie und der Caritas sowie die Mitarbeitenden im Sozialamt und bei der Tafel. RP