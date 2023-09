Fest auf dem Ostwall im Kurpark Xantener Pfadfinder feiern Jubiläum

Mit einer Vielzahl von Aktionen, die einen überwältigenden Eindruck bei den Festgästen und auch bei den Mitwirkenden selbst hinterließen, feierte der Pfadfinderstamm St. Georg Xanten am Wochenende sein 75-jähriges Bestehen. Zu den Höhepunkten des Jubiläums, das die Pfadfinder mit einem großen Lager im Park am Ostwall begingen, zählte nicht nur ein berührender Gottesdienst, den der Pastoralreferent Matthias Heinrich am Samstagmorgen mit einer großen Anzahl von Pfadfindern feierte, sondern auch ein Konzert, das die Band „Gentlemen on the Road“ am Samstagabend spielte.