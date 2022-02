Xanten : Xantens Pfadfinder helfen im Haushalt oder im Garten

Xanten Xantener Pfadfinder bieten wieder ihre Hilfe an: Sie können für den 2. April gebucht werden, um im Haushalt auszuhelfen, den Speicher auszumisten, den Garten umzugraben oder das Fahrrad zu putzen.

Die Xantener Pfadfinder planen in diesem Jahr wieder die Aktion „Rent a Scout“ – und zwar am Samstag, 2. April. Dabei können die Pfadfinder in ganz Xanten gebucht werden, um für einen Tag im Haushalt auszuhelfen, den Speicher auszumisten, den Garten umzugraben oder das Fahrrad zu putzen. „Was auch immer es ist, an diesem Tag können Sie hier Hilfe erhalten“, erklären die Pfadfinder. Die Tätigkeiten werden dabei unter Einhaltung der Corona-Schutzauflagen und gegen eine Spende ausgeführt. Das eingenommene Geld kommt dann in Teilen der Kinder- und Jugendarbeit des Stammes Xanten sowie anderen gemeinnützigen Vereinen zugute. Wer Unterstützung wünscht, kann sich bei Claudia Hund per E-Mail unter claudia@dpsg-xanten.de oder telefonisch unter 02801 5439 melden. Gestartet wird am Samstag um 9.30 Uhr.