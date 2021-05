Ersatz für Weinzelt : Xantener Pfadfinder bieten Online-Pubquiz an

Xanten Die Xantener Pfadfinder laden zum Online-Pubquiz ein – als Ersatz für das Weinzelt, das es in diesem Jahr nicht geben kann. Auf die Gewinner wartet die Aufnahme in die „Tent of Fame“, also eine Ehrung an der Zeltwand.

Da das traditionelle Weinzelt der Xantener Pfadfinder in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, haben sie sich eine Alternative überlegt: Ein Teil des Weinzelts kommt deshalb in die Xantener Wohnzimmer. Die Pfadfinder veranstalten am Samstag, 5. Juni, um 18.30 Uhr das übliche Pubquiz online. Dabei werden Fragen aus unterschiedlichen Kategorien gestellt, die dann durch Diskussion und Logik in den Gruppen beantwortet werden. Wer mitmachen möchte, kann die eigene Gruppe bis zum Donnerstag, 3. Juni, mit einer einfachen Mail an [email protected] anmelden und erhält dann den Link zur Veranstaltung sowie weitere Informationen über den Ablauf kurz vor Beginn des Quizzes. „Damit auch die übliche ausgelassene Weinzelt-Atmosphäre aufkommt, dürfen gern die typische Käseplatte sowie die ein oder andere Flasche Wein mit von der Partie sein“, sagt Paul Weniger, der die Aktion mit initiierte. Die Teilnahme ist kostenlos, und die drei Gewinnergruppen werden im nächsten Jahr namentlich an der Wand des Weinzelts geehrt. „Wir freuen uns, unsere Weinzelt-Fans so doch noch zu erreichen“, sagt Nina Weinberger, die ebenfalls an der Planung beteiligt ist. Veranstalter ist der Stamm Sankt Viktor Xanten der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG).

(RP)