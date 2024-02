Pater Joseph in Xanten verabschiedet „Sie alle sind mir ans Herz gewachsen“

Pater Joseph Puthoor ist am Sonntag in Xanten verabschiedet worden. Hunderte Gläubige feierten im Dom ein letztes Mal gemeinsam Gottesdienst mit dem Priester der Weltkirche. In mehreren kurzen Reden würdigten Vertreter der Propsteigemeinde St. Viktor die Arbeit von ihm in den vergangenen dreieinhalb Jahren in Xanten. Nach der Heiligen Messe zog er zusammen mit dem Seelsorgeteam unter Applaus aus dem Dom.