Personalnot im Bistum Pater Joseph Puthoor wechselt von Xanten nach Duisburg-Walsum

Bischof Felix Genn wolle Joseph Puthoor die Aufgabe in Walsum anvertrauen, „da der Pater beste Erfahrungen und Kenntnisse in der Seelsorge einbringen kann“, erklärte Propst Stefan Notz weiter. Dass der Bischof dem Pater die Aufgabe anvertraue, dürfe „als ein Kompliment an den Menschen und Priester Joseph“ verstanden werden. „Die Qualität seines Wirkens und die Ausstrahlung seiner Persönlichkeit haben nicht nur in der Propsteigemeinde überzeugen können, sondern werden auch von den Menschen in der neuen Pfarrei dankbar angenommen werden.“