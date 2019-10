Rücktritt aus Liebe : Pater Jeremias erntet Verständnis in der Gemeinde

Xanten Ein Pfarrer in Xanten gibt der Liebe wegen sein Priesteramt auf. Für diese Entscheidung erntet er von vielen Seiten Respekt. Doch auch kritische Stimmen in Richtung katholische Kirche werden laut.

Jeremias Kehren hatte am Wochenende mitgeteilt, dass er seinen Dienst als Seelsorger in der katholischen Kirche beendet, um eine Liebesziehung eingehen zu können. Er habe einen „ganz besonderen Menschen“ kennengelernt und sich dazu entschlossen, „in einer Beziehung ein neues Leben zu beginnen“, teilte er in einem offenen Brief an die Gemeinde mit. Kehren war als Kaplan in Xanten und Marienbaum tätig gewesen. „Wir haben größten Respekt und Hochachtung vor seiner Entscheidung“, sagte Kaplan Potowski. Gleichzeitig sei der Weggang von Pater Jeremias „für uns alle ein großer und schmerzlicher Verlust“.