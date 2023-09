Arbeit in der Seelsorge der Kirche Pastoralassistentin wird in Xanten ausgebildet

Für neun Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten aus dem Bistum Münster hat am 1. August 2023 die Berufseinführung in den pastoralen Dienst begonnen. In den kommenden drei Jahren werden sie in Pfarreien zu Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen ausgebildet. Eine Ausbildungspfarrei ist die Propsteigemeinde St. Viktor in Xanten.