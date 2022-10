Smartparking in Xanten : Digitale Parktickets werden in Xanten rege genutzt

Das digitale Parkticket kann zum Beispiel über Easypark gebucht werden. Symbobild: dpa Foto: dpa-tmn/Easypark

Xanten Das Bezahlen von Parkgebühren per App, Anruf oder SMS kommt in Xanten offenbar gut an, wie eine erste Bilanz des seit März bestehenden Angebots zeigt.

Bereits 1197 Parktickets wurden in Xanten digital gelöst. Diese Bilanz legte das Unternehmen Smartparking nun für die Monate März bis August vor. Seit dem 28. März können die Parkgebühren in Xanten auch per Mobiltelefon bezahlt werden. Dafür kooperiert die Stadt Xanten mit Smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung.

Der Parkvorgang lässt sich dabei per App, Anruf oder per SMS starten. Die Parkzeit kann ganz nach Bedarf gestoppt oder verlängert werden. „So entfallen Überzahlung und auch Verwarngelder wegen abgelaufener Tickets“, wirbt das Unternehmen Smartparking. Für diesen Komfort addieren die Anbieter unterschiedliche Zuschläge auf die kommunale Parkgebühr. Als Anbieter fürs Handyparken stehen Easypark, Mobilet, Yellowbrick/flowbird, Paybyphone, Parkster und Parco zur Verfügung. Die Parkscheinautomaten vor Ort bleiben parallel in Betrieb.

Ob ein digitales Ticket für ein Fahrzeug gebucht wurde, erkennen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ordnungsamts am Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Online-System abgleichen.

Das Bezahlsystem für Parktickets per Smartphone ist auch in vielen weiteren Städten, zum Beispiel in Wesel, Dinslaken oder Kleve etabliert. Mehr Informationen gibt es bei www.smartparking.de sowie auf den Homepages der Handyparken-Anbieter.

(beaw)