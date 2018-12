Streit um IGA-Projekt in Xanten : Neuer Anlauf für Wohnen auf dem Wasser

Anders als bei den Hausbooten in Vynen soll es beim „Wohnen auf dem Wasser“ nicht um Ferienwohnungen gehen, sondern um Eigentums- oder Mietwohnungen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Der Stadtrat hat eine Beteiligung von Xanten an der Internationalen Gartenausstellung abgelehnt. Aber das will CDU-Fraktionschef Gasseling nicht akzeptieren. Unterstützt wird er vom Regionalverband Ruhr. Es geht um viel Geld.

Der Stadtrat von Xanten soll noch einmal über eine Bewerbung der Kommune für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 beraten, obwohl er sich im Oktober bereits dagegen ausgesprochen hat. CDU-Fraktionschef Pankraz Gasseling kündigte gegenüber unserer Redaktion an, dass seine Partei das Thema erneut auf die Tagesordnung bringen wird: „Wir wollen, dass es noch einmal im Rat behandelt wird.“ Die CDU stellt 16 Stadträte und hat damit etwas weniger als die Hälfte aller Sitze im Stadtrat.

Die IGA sei für Xanten „eine einmalige Chance“, sagte Gasseling weiter. Die Ausstellung werde 2027 mehrere Millionen Menschen an Rhein und Ruhr locken. Ein Teil werde auch hierhin kommen, wenn sich die Stadt an der Ausstellung beteilige. Xanten lebe vom Tourismus und sei deshalb auf überregionale Aufmerksamkeit angewiesen. Deshalb sieht der CDU-Politiker in der IGA-Bewerbung auch eine Debatte um die Zukunft der Stadt. „Ohne Touristen wäre es hier so öde wie in anderen Städten“, warnt Gasseling. „Die IGA bringt Xanten weiter, wann haben wir noch einmal diese Chance?“

Gasseling fühlt sich durch eine Initiative des Regionalverbands Ruhr (RVR) ermutigt. Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel kündigte in einem Schreiben an ihn an, dass sie das Gespräch mit Xantens Lokalpolitikern suchen wolle, um bei ihnen für die IGA zu werben. Die Beteiligung der Stadt an der Ausstellung sei „von großer Bedeutung“. Die Verwaltung habe „visionäre Vorschläge“ entwickelt. Sie bitte deshalb darum, dass der Rat seine Entscheidung zur IGA-Bewerbung überdenke. Das Schreiben liegt unserer Redaktion vor.



2027 soll an Rhein und Ruhr die Internationale Gartenausstellung stattfinden und mehrere Millionen Besucher anlocken. Die beteiligten Städte sollen Antworten auf die Frage finden, wie das Wohnen der Zukunft aussehen kann. Xantens Verwaltung hatte vorgeschlagen, dass sich die Kommune mit den Projekten „Stadtscharnier“ und „Wohnen auf dem Wasser“ bewirbt. Die Kosten schätzte das Rathaus auf vier Millionen Euro, rechnet aber mit Fördermitteln, sodass Xanten selbst voraussichtlich nur 0,8 Millionen Euro aufbringen müsse.

Unter dem Titel „Stadtscharnier“ soll der Ortseingang zu einem Dreh- und Angelpunkt ausgebaut werden, um die Innenstadt mit dem Archäologischen Park (APX) und dem Freizeitzentrum (FZX) zu verbinden. Für die zweite Idee, das „Wohnen auf dem Wasser“, schlug die Verwaltung das Baggerloch südlich der Salmstraße in Lüttingen vor und warb für schwimmende Häuser als „innovative Nachfolgenutzung von Auskiesungsgewässern, die beispielhaft für die ganze Region sein könnte“. Anders als in Vynen, wo Ferienwohnungen im Hafen liegen, soll es in Lüttingen um Eigentums- oder Mietwohnungen auf dem Wasser gehen.