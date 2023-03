Nach Gottesdiensten in Xanten Xantener Messdiener bieten Osterkerzen an

Wie auch in den vergangenen Jahren hat die Messdienergemeinschaft vom Dom in fleißiger Eigenarbeit kreative Osterkerzen selbst gestaltet. Mit viel Engagement haben sie in ihren wöchentlichen Gruppenstunden zusammen gebastelt und viele tolle Einzelstücke erstellt. Die Kerzen sollen nun gegen eine Spende an Dom- und Gottesdienstbesucher nach den kommenden Sonntagsmessen abgegeben werden. Der Erlös kommt der Messdienerarbeit zugute. So sollen zum Beispiel die Ausstattung der Jugendräume sowie das jährliche Ferienlager unterstützt werden. Gelegenheit zum „Erwerb“ der Kerzen bietet sich noch am Sonntag, 26. März, und am Sonntag, 2. April, jeweils nach den Messen, die um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr beginnen. Die Messdiener stehen dann mit den Osterkerzen im Kreuzgang des Domes. Sie blicken den kommenden Sonntagen erwartungsvoll entgegen und hoffen auf zahlreiche Spenden.