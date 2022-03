Überblick über die neuen Regeln : Osterfeuer müssen in Xanten rechtzeitig angemeldet werden

Osterfeuer (Symbolbild). Foto: Christoph Goettert (goet)/Göttert, Christoph (goet)

Xanten In Xanten gibt es neue Regen für Osterfeuer. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Sie kündigt auch Kontrollen an und gibt einen Überblick, was nun zu beachten ist.

Fünf Wochen vor Ostern erinnert die Stadtverwaltung an die neuen Regeln für Brauchtumsfeuer in Xanten. Dafür wurde eine neue Verordnung erlassen. Sie war im Dezember vom Stadtrat beschlossen worden. Die Verwaltung kündigte „stichprobenartige Kontrollen vor den Festtagen“ an. Die neuen Regeln zu Brauchtumsfeuern im Überblick.

Wer darf ein Osterfeuer organisieren? Glaubensgemeinschaften, Organisationen, Vereine und Nachbarschaften – und zwar „unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege“, wie die Stadtverwaltung erklärt. Die bisherige Regelung, dass jeder Privathaushalt ein Osterfeuer durchführen konnte, ist dagegen gestrichen worden.

Wie kann ein Osterfeuer angemeldet werden? Und bis wann? Online unter www.xanten.de/de/inhalt/digitales-rathaus. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Anzeigeformular per E-Mail unter ordnung@xanten.de anzufordern. Die Osterfeuer sollen mindestens vier Wochen und müssen mindestens zwei Wochen vorher angemeldet werden.

Welche Angaben sind bei der Anmeldung erforderlich? (1) Name und Anschrift des Veranstalters, also der Glaubensgemeinschaft, der Organisation, der Nachbarschaft oder des Vereins. (2) Name, Alter, Anschrift und telefonische Erreichbarkeit der ´zwei verantwortlichen Personen, die das Brauchtumsfeuer beaufsichtigen. Sie müssen volljährig sein. (3) Termin, Zeitpunkt und Dauer des geplanten Brauchtumsfeuers, eventuell auch ein Ersatztermin. (4) Beschreibung des Ortes, an dem das Brauchtumsfeuer entzündet werden soll. (5) Entfernung des Brauchtumsfeuers zu baulichen Anlagen und zu öffentlichen Verkehrsanlagen. (6) Breite, Tiefe und Höhe des zu verbrennenden, aufgeschichteten Pflanzenmaterials. (7) Getroffene Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr wie Feuerlöscher und Mobiltelefon für Notruf.

Welche Regeln sind zu beachten? (1) Es dürfen nur unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste verbrannt werden. (2) Das Verbrennen von beschichtetem oder behandeltem Holz wie Paletten oder Schal-Bretter und sonstigen Abfällen wie Altreifen ist verboten. (3) Das Brennmaterial darf erst unmittelbar vor dem Anzünden an der Feuerstelle aufgeschichtet werden, damit Tiere hierin keinen Unterschlupf suchen können und dadurch vor dem Verbrennen geschützt werden. (4) Das Feuer muss ständig beaufsichtigt werden.

(wer)