Schon 90.000 Euro gespendet : Orgelbauverein spürt Rückenwind

Johannes Schubert (l.), Leiter der Dombauhütte, berichtete René Schneider, wo im Dom gerade Restaurierungsarbeiten laufen. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Noch fehlt viel Geld, aber für eine Schwalbennestorgel kam schon eine beachtliche Summe zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Markus Werning Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg. Autorendetails aufklappen Markus Werning verantwortet die Inhalte der RP-Lokalausgabe Xanten/Rheinberg. zum Autorenprofil

Für eine Schwalbennestorgel im Xantener Dom sind schon 90.000 Euro gespendet worden. Das berichtete Domkantor Matthias Zangerle. Zwar fehlt immer noch ein großer Betrag. Aber der Förderverein hat auch erst Ende 2017 damit begonnen, Geld zu sammeln. Dass innerhalb von eineinhalb Jahren diese Summe zusammengekommen ist, bestärkt ihn in seinem Vorhaben.

Im Mai 2017 war der Verein gegründet worden, damit der Xantener Dom bald wieder eine Schwalbennestorgel bekommt. An der Nordseite hatte ein solches Instrument über viele Jahrhunderte gehangen, war aber im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Die Orgel heißt so, weil sie wie ein Schwalbennest oben an der Wand hängt.

Die Kosten für einen Neubau werden auf 900.000 bis 1.000.000 Euro geschätzt. Der Förderverein sucht deshalb weitere Spender und Sponsoren. Der Landtagsabgeordnete René Schneider (SPD), der am Montag den Xantener Dom besuchte, sagte zu, dass er sich für eine finanzielle Unterstützung durch das Land oder den Bund einsetzen werde. „Wo ich vermitteln kann, werde ich es tun.“

Das Bistum Münster fördert den Bau von Orgeln in der Regel nicht. Aber es entscheidet, ob die Propsteigemeinde Geld aus ihren Rücklagen dafür nehmen kann. Sobald Münster in dieser Frage grünes Licht gibt, will der Verein den nächsten Schritt gehen und Angebote von Orgelbauern einholen, sagt Zangerle. Das dürfte dem Vorhaben einen weiteren Schub geben: Der Verein wolle die Pläne der Orgelbauer öffentlich auslegen, sodass die Bevölkerung sie sehen könne, erklärte der Domkantor. „Dadurch wird die Idee einer Schwalbennestorgel konkreter.“