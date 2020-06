Aktion in Xanten : Orgelbauverein bietet „Kunst zum Mitnehmen“ an

Xanten Der Xantener Orgelbauverein sammelt Geld für eine neue Schwalbennestorgel im Dom. Für Spender gibt es nun ein besonderes „Dankeschön“: Kunst zum Mitnehmen, die an einer Stele hängt.

Der Orgelbauverein hat im südlichen Teil des Xantener Doms eine neue Stele aufgestellt. An ihr hängen Bilder, die von Xantener Künstlerinnen und Künstlern gestaltet wurden. Die Idee ist, dass diese Unikate als „Dankeschön“ für eine Spende an den Orgelbauverein mitgenommen werden können – es ist also „Art to go“, zu deutsch: Kunst zum Mitnehmen. Dafür haben die Metallbauer Theo und Benedikt Geenen eine Sammelbox gestaltet. Die Stele selbst besteht aus einem Eichenbalken aus der alten Propstei und einer Orgelpfeife. Für Entwurf und Umsetzung war Johannes Schubert, Leiter der Dombauhütte, verantwortlich. Die Idee hatte Doris Cappell von der Kunstschule Xanten.