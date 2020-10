Zusammenarbeit von Gewerbetreibenden : Online-Weihnachtsmarkt für Xanten geplant

Christian Balke in seinem Restaurant BB’s: Beim Online-Weihnachtsmarkt kann er auf Erfahrungen aufbauen, die er schon mit digitalen Angeboten wie einer Foodsharing-App oder einem Lieferdienst gesammelt hat. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Der Gastronom Christian Balke will eine Alternative zum abgesagten Weihnachtsmarkt in Xanten aufbauen. Im Internet plant er ein ähnliches Angebot. Andere Betriebe können mitmachen.

Nach der Absage des Xantener Weihnachtsmarkts baut der Gastronom Christian Balke eine Alternative im Internet auf. Er lässt einen Online-Weihnachtsmarkt programmieren, damit Händler, Gastronomen und Aussteller darüber ihre Waren anbieten können. „Wir arbeiten mit Hochtouren an der Umsetzung“, kündigte Balke auf der Facebookseite seines Xantener Streetfood-Restaurants BB’s an. „Wir laden die Aussteller und den Xantener Einzelhandel dazu ein, sich für den Online Weihnachtsmarkt anzumelden und trotz allem den Xantenerinnen und Xantenern eine bestmögliche Vorweihnachtszeit zu ermöglichen.“ Wegen der steigenden Corona-Zahlen im Kreis Wesel und darüber hinaus ist der Xantener Weihnachtsmarkt in diesem Jahr abgesagt worden. Er hätte Ende November eröffnet werden sollen.