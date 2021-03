Kneipe in Xanten : „Oldschool“ bleibt nach Lockdown geschlossen

Kneipe in Xanten

Xanten Nach einem Wasserschaden im Februar hat sich die Wirtin Ute Keil entschlossen, den Betrieb in der Xantener Kneipe „Oldschool“ aufzugeben.

Eine weitere klassische Kneipe in Xanten schließt. Das „Oldschool“ an der Bahnhofstraße wird nach dem Lockdown nicht mehr öffnen. „Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen, dass ein Wasserschaden im Februar uns dazu veranlasst hat, diesen Weg zu gehen“, schrieb Pächterin und Wirtin Ute Keil im Namen des Teams auf Facebook. Der Aufwand, den Schaden zu reparieren, sei zu groß und das Gebäude im Laufe der Jahre „auch nicht jünger geworden“. Die Kneipe war im Frühjahr 2018 von Ute Keil eröffnet worden. Vorher war in der Gaststätte das „Wirtshaus Wersinski“ und davor das „Vips“ gewesen.