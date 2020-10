Einstimmig wiedergewählt : Olaf Finke bleibt Vorsitzender der Xantener SPD-Fraktion

Xanten Im neuen Rat der Stadt Xanten ist die SPD mit sieben Mitgliedern vertreten. Die Sozialdemokraten werden weiter von Olaf Finke angeführt. Er war für die Partei als Bürgermeisterkandidat angetreten.

Nach der Kommunalwahl klären die Parteien, wer sich in den nächsten Jahren um die Aufgaben in der politischen Arbeit kümmert. Die SPD vertraut dabei auf den bisherigen Vorstand ihrer Ratsfraktion. Olaf Finke führt also weiter die Sozialdemokraten im Stadtrat an. Der Lüttinger ist einstimmig als Vorsitzender bestätigt worden, wie der Ortsverein der SPD Xanten mitteilte. Seine Stellvertreter bleiben Maria Schönfelder und Johannes Wienemann. Kassierer der Fraktion ist weiter Volker Markus.