Dauer, Preise, Tickets Xantener Oktoberfest findet 2023 wieder statt – mit Änderungen

Die Tickets beinhalten aber weiter zwei Gutscheine: Der eine lässt sich wie bisher auf ein Hauptgericht anrechnen, für den anderen Gutschein gibt es eine halbe Maß Bier – bisher war es eine ganze Maß. Wie bisher sind für Freitage und Samstage Abendveranstaltungen geplant. An jedem Wochenende spielt eine andere Oktoberfestband. An den drei Sonntagen gibt es ein Programm: Am 1. Oktober „Karnevals meets Oktoberfest“, am 8. Oktober „Schützen-Oktonberfest“, am 15. Oktober „Blaulicht-Oktoberfest“. Neu ist auch, dass an den Sonntagen Eintritt genommen wird – pauschal zehn Euro. „Um die Unkosten zu decken“, erklärte Görtz. Weitere Geschäftsführer sind Axel Hoppe (Regionalverband Ruhr, RVR) und Ralf Berensmeier (Kreis Wesel).