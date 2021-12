Beschwerden über Müll und Kot : Obdachlose übernachteten wochenlang am APX

In den Büschen zwischen dem APX und der B 57 in Xanten soll die Gruppe Männer wochenlang geschlafen haben. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Es gab Beschwerden über Müll und Kot. Dafür wurde eine Gruppe Männer verantwortlich gemacht, die wochenlang in den Büschen am APX übernachtete. Polizei und Ordnungsamt rückten deshalb an. Sie trafen aber niemanden mehr an.