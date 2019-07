Streit zwischen Familien und Stadt : Nur über Umwege zum eigenen Haus

Nataliya Lesechko mit ihrer Tochter Ilona auf dem Stellplatz, der nur über das Nachbargrundstück erreichbar ist. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Zwei Familien im Baugebiet Hochbruch in Xanten bemängeln die Planungen der Stadt. Vor ihren Grundstücken verlaufen Grünstreifen, deshalb können sie ihren Stellplatz oder ihre Haustür nicht direkt erreichen. Die Pläne seien bekannt gewesen, sagt die Stadt.

Einen direkten Zugang von der Straße zur Haustür – das ist doch selbstverständlich. Das dachten sich Rafael und Anne Alosery, als sie im Neubaugebiet Hochbruch Am Heeser Wald ihr Haus planen ließen. Fehlanzeige. Sie ließen zwar einen Gehweg pflastern, doch der endet jetzt an einer öffentlichen Grünfläche. Die Straße ist einige Meter entfernt. Auch ihre Nachbarn, die Familie Lesechko, ärgern sich. Sie wollten an beiden Seiten ihres neuen Eigenheims einen Stellplatz haben. Eine begrünte Insel macht es aber unmöglich, rechts vom Haus ein Auto zu parken.

Fall eins: Familie Alosery besitzt ein Eckgrundstück. Zur Haustür kommen sie nur über die Autozufahrt an der Seite. Wenn dort ein zweiter Pkw steht, wird es eng. Die Familie hat zwar einen direkten Zugang bis zur Grundstücksgrenze pflastern lassen. „Wir haben gedacht, dass die Menschen doch zum Haus gelangen können müssen. Für uns ist das selbstverständlich“, sagt Anne Alosery. Doch dann endet der Weg am Grünstreifen. „Angeblich ist die Planung nicht änderbar“, berichtet Rafael Alosery aus der Korrespondenz mit dem Dienstleistungsbetrieb der Stadt. Ihre Bitte an die Verwaltung: einen Weg durch den Grünstreifen bis zur Straße. So teuer könne das nicht sein. Schließlich habe man über die Erschließungskosten schon einen Bürgersteig vor dem Haus, der dann aber in der Planung gestrichen wurde, mit bezahlt.

Eigentlich sollte der Weg von der Haustür zur Straße führen, aber er endet am Grünstreifen: Anna und Rafael Alosery auf ihrem Grundstück. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Fall zwei: Nachbarsfamilie Lesechko hat zwei Stellplätze für Autos geplant, jeweils einen rechts und links vom Haus. Den rechten hat sie auch schon fast zu Ende pflastern lassen. Doch fürs Auto nutzen könne man ihn nicht, sagt Natalya Lesechko. Das verhindere die öffentliche Grünfläche zwischen Grundstück und Straße. Die Familie hat sich ebenfalls an die Stadt gewandt und um Abhilfe gebeten. „Als Antwort haben wir erhalten, dass es sich um ein Einfamilienhaus handele und darum auch nur ein Stellplatz möglich sei“, sagt Natalya Lesechko. Woanders sei dies nicht so rigoros gehandhabt worden. Zum Beweis geht Tochter Ilona mit um die Ecke in eine Stichstraße. Dort stehen Einfamilienhäuser mit zwei Stellplätzen auf dem Grundstück.

Der Technische Dezernent der Stadt, Niklas Franke, weist auf Anfrage darauf hin, dass die Planungen von Beginn an einsehbar und transparent gewesen seien. In den Grundstückskaufverträgen sei auf die Zufahrten und Zuwege „bindend und unveränderbar“ hingewiesen worden. Andernfalls hätten zu viele Bauwillige Wünsche nach einer weiteren Zufahrt oder einem Zuweg, befürchtet er. Am Ende wäre kaum noch ein Parkplatz an der Straße oder eine Baumbepflanzung realisierbar. Nur in Ausnahmefällen seien vor Vertragsabschluss zwei Zufahrten gestattet worden, entweder wenn es sich um Zweifamilienhaus handele oder wenn die örtliche Situation dies zulasse, „weil Baumpflanzungen oder Parkplätze verschoben werden konnten und dadurch keiner wegfiel“.

Info Große Nachfrage nach Wohnen im Hochbruch Nachfrage Für die insgesamt 79 Grundstücke in dem Neubaugebiet Hochbruch bestand eine große Nachfrage. Innerhalb weniger Wochen Anfang 2016 waren schon 44 Grundstücke verkauft. Bebauung Neben den klassischen Einfamilienhäusern waren vier Mehrfamilienhäuser mit bis zu sechs Wohnungen geplant. Zwei Grundstücke waren für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen.