Aufwertung des Stadtkerns Xanten will in der Innenstadt neue Sitzbänke aufstellen

Xanten will in der Innenstadt neue Sitzbänke aufstellen. Dafür wurde ein Modell aus Metall anstatt aus Holz ausgewählt, wie der Technische Dezernent Niklas Franke am vergangenen Donnerstag im Bezirksausschuss berichtete. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass der Kot von Krähen und anderen Vögeln auf diesen Sitzbänken weniger bleibende Spuren hinterlassen kann.