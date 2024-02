Ministerin auf CDU-Versammlung in Xanten NRW will Bürokratie für Landwirte abbauen

Die Landwirtschaft brauche Planungssicherheit, sagte die Ministerin weiter. Die Betriebe investieren viel Geld in die Produktion von Nahrungsmitteln und rechneten in Zeiträumen von zehn oder mehr Jahren. Die Politik denke dagegen oft in vier bis fünf Jahren, also in Wahlperioden, und jeder „fummelt“ an den Regelungen herum, sodass sich die Landwirte immer wieder auf Änderungen einstellen. Die Politik dürfe deshalb nicht vergessen, dass ihre Entscheidungen Folgen für die Betriebe habe, dass Familien damit ihr Einkommen erzielen müssten. Sie moniere, dass die Politik in Berlin und in Brüssel zu wenig mit den Landwirten spreche. „Wir müssen mit den Landwirten gemeinsam Politik gestalten, dann bekommen wir sie auch praxisgerecht hin.“