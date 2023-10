„Hass und Hetze gegen uns“ Friedrich Merz als Zielscheibe – auch NRW-CDU kritisiert Dosenwerfen der Jusos in Xanten

Das Dosenwerfen war Mitte September erstmals von den Jusos in Voerde auf einem Kinder- und Jugendfestival aufgebaut worden, Ende September dann auf dem Familienfest der SPD in Xanten. Auf den Dosen sind die Gesichter von Politikern geklebt worden: zum Beispiel Wladimir Putin, Alexander Lukaschenko, Alice Weidel, Björn Höcke, Alexander Gauland und auch Friedrich Merz. Der CDU-Chef passe zu den anderen, weil er sich immer wieder populistisch äußerte, zuletzt wieder über Flüchtlinge, sagte die Xantener Juso-Vorsitzende Daphne Schiela. Die Xantener CDU reagierte empört. Danach stellte sich Xantener SPD-Vorsitzende Theo Neu hinter die Jusos und sagte, dass es auch in der CDU Kritik an Merz-Äußerungen über Flüchtlinge gegeben habe.