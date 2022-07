Xantenerin landet bei falscher Rettungsleitstelle : Ein Notruf per Handy kann Zeit kosten

Wer in bestimmten Teilen der Stadt Xanten über Handy den Notruf 112 wählt, kann wertvolle Zeit verlieren. Foto: dpa

Xanten-Vynen Eine Frau aus Vynen landet über Funk erst bei der Rettungsleitstelle in Kleve statt in Wesel. Das Problem ist bekannt, technischer Natur und vom Kreis Wesel, so sagt er, nicht zu lösen. Was genau passiert ist.