Statue abmontiert : Norbertbrunnen soll repariert werden

Xanten Seit einiger Zeit ist der Norbertbrunnen auf dem Xantener Marktplatz außer Betrieb. Jetzt soll eines der Wahrzeichen der Stadt repariert werden. Dafür wurde die Statue abmontiert – ausgerechnet in dieser Woche.

Der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) prüft, wie der Norbertbrunnen auf dem Marktplatz repariert werden kann. Dafür hat er am Mittwoch die Statue abmontiert – wenige Tage, bevor der Geburtstag des heiligen Norbert am 6. Juni gefeiert wird. „Hat man kein Feingefühl, die Figur des heiligen Norbert vor seinem Feiertag am 6. Juni abzunehmen?“, fragt deshalb Gerda Hußmann im Namen der Norbertfreunde. Der Brunnen sei schon „eine gefühlte Ewigkeit“ ohne Wasser, eine weitere Woche hätte noch gewartet werden können, also bis nach dem 6. Juni. Hußmann beklagt außerdem: „Wäre er früher repariert worden, hätte man feststellen können, dass die Figur nicht mehr fest steht und eine Gefahr darstellen könnte.“