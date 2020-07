Leitungen repariert : Norbertbrunnen in Xanten sprudelt wieder

Seit Donnerstag ist der Norbertbrunnen in Xanten wieder in Betrieb. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Der Norbertbrunnen ist ein beliebter Treffpunkt auf dem Marktplatz in Xanten. Aber lange war er außer Betrieb, weil die Leitungen verstopft waren. Nach einer Reparatur sprudelt das Wasser wieder.

Der Norbertbrunnen auf dem Marktplatz in Xanten ist repariert. Am Donnerstag wurde er wieder in Betrieb genommen. „Das Wasser läuft jetzt so, wie es laufen muss“, teilte der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Reparatur habe mehrere tausend Euro gekostet.