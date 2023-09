Neuer Vorschlag aus der Politik Umstrittene Pflanzkübel könnten im Kurpark landen

In Xanten wird ein neuer Standort für drei der umstrittenen Pflanzkübel gesucht. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, einen der Blumenkästen am Ostwall und zwei am Westwall aufzustellen, aber mit dieser Idee konnte sie zumindest den Bezirksausschuss nicht überzeugen. Stattdessen kam aus dem Gremium spontan ein anderer Vorschlag: Die Pflanzkübel könnten am Westwall auf der Veranstaltungsfläche im Kurpark aufgestellt werden. Die Verwaltung soll diese Möglichkeit prüfen. Der Planungsausschuss berät am 19. September über die Pflanzkübel, der DBX-Betriebsausschuss am 21. September. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am 26. September.