Karneval in Xanten Noch Anmeldung für Blutwurstzug möglich

Das Xantener Blutwurstkomitee (XBK) nimmt noch Anmeldungen für den Karnevalszug in diesem Jahr entgegen, aber am Donnerstag, 11. Januar, ist für Wagenbauer, Fuß- und Musikgruppen der offizielle Anmeldeschluss. Der Blutwurstzug ist am Sonntag, 11. Februar. Zahlreiche Wagenbauer und Gruppen haben sich auch schon angemeldet. Wer noch mitziehen möchte, kann das XBK per E-Mail kontaktieren: Info@xbkarneval.de. Auf der Homepage des Blutwurstkomitees steht auch ein Anmeldeformular, das heruntergeladen werden kann. Auf den vier Seiten stehen alle erforderlichen Informationen für die Zugteilnehmer. Für die Wagenbauer plant das XBK am 25. Januar ein Treffen. Eine Einladung dazu folgt noch. Der Blutwurstzug 2024 ist ein besonderer Zug: Es ist der zweite Jubiläumszug des XBK. Das Blutwurstkomitee wurde 1972 gegründet, 1973 zog der erste Blutwurstsonntagszug durch Xanten. Das wurde 2023 schon mit einem Jubiläumszug gefeiert. Aber auch 2024 gibt es einen Blutwurstsonntagszug in Xanten.