Zweiter Act für Sommer-Open-Air steht fest Nightwash-Künstler kommen an die Xantener Südsee

Zum Sommer-Open-Ar holt das Freizeitzentrum Xanten (FZX) auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Gäste auf die Bühne des Naturbads an der Xantener Südsee. Das Programm für die fünf Show-Abende im August nimmt langsam Formen an. Nun gibt das FZX den zweiten Act bekannt: Am Sonntag, 25. August, gibt es Stand-up-Comedy von der Kultmarke Nightwash.