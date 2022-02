Beratungsstellen in Xanten und Moers : Wenn Kinderwunsch zur Belastung wird

Nicole Wiethoff hat sich zur Kinderwunschberaterin weiterbilden lassen und leitet die Beratungsstellen in Xanten und Moers Foto: Bischöfliche Pressestelle / Christian Breuer

Xanten/Moers Wenn sich der Wunsch nach einem eigenen Kind nicht erfüllt, kann das eine Beziehung auf eine harte Probe stellen und auch Scham und Schuldgefühle auslösen. Kinderwunschberaterin Nicole Wiethoff bietet Hilfe an.

Es ist, sagt Nicole Wiethoff, oft ein Tabu-Thema: Ein Paar, oder auch eine alleinstehende Frau, möchte gerne ein Kind bekommen, aber trotz aller Bemühungen bleibt die Schwangerschaft aus. Gut gemeinte Nachfragen von Außenstehenden bauen womöglich noch mehr Druck auf, irgendwann stellen sich das Gefühl des persönlichen Versagens und Scham ein – und vielleicht auch Neid auf Frauen, die ganz einfach ein Kind bekommen haben. „Einen nicht erfüllten Kinderwunsch sollte man nicht tabuisieren oder schweigend hinnehmen“, sagt die Kinderwunschberaterin: „Ein Gespräch bietet große Chancen für alle Beteiligten.“

Möglich ist das nun auch bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) im Bistum Münster, die in Xanten und in Moers von Nicole Wiethoff geleitet wird. In den vergangenen Monaten hat sie sich zur Kinderwunschberaterin ausbilden lassen und nun ihr Zertifikat erhalten. „Es geht bei unserem Gesprächsangebot natürlich vorrangig nicht um eine medizinische Beratung“, stellt sie klar. Gleichwohl gehörten auch diese Aspekte mit zu ihrer Ausbildung. „Viele Klienten haben schon zahlreiche Arzt- und Klinikbesuche hinter sich. Da ist es wichtig, dass ich weiß, von welchen Behandlungen und Belastungen die Rede ist“, erklärt Nicole Wiethoff.

Info Eine Beratung funktioniert auch online Kontakt Wer nicht in der Nähe einer Stelle mit Kinderwunschberaterin lebt, kann über die Seite www.ehefamilieleben.de auch eine Online-Beratung buchen. Kontakt zur Beratungsstelle Moers/Xanten: Tel. 02801 9885090.

Auch ein Praktikum in einer Kinderwunschklinik gehörte daher zur Ausbildung. „Ich durfte bei mehreren Arztgesprächen dabei sein und muss rückblickend sagen, dass auch ich als betroffene Patientin wahrscheinlich nicht besonders viel verstanden hätte“, sagt sie. Daher gelte für ihre Beratung, dass sie sich Zeit für die Klientinnen und Klienten nehme, um ausführliche Gespräche zu ermöglichen.

Dabei kommen nicht nur Menschen zu ihr, bei denen der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. „Die Bandbreite ist riesig“, betont die Beraterin, „es gibt Paare, die vor der Entscheidung stehen, ob sie überhaupt ein Kind wollen, und solche, bei denen es Unstimmigkeiten zwischen den Partnern über diesen Wunsch gibt.“ Es seien grundlegende Entscheidungsfragen, mit denen die Menschen beschäftigt seien und in denen die EFL ihre Beratung anbiete.

Von einigen Paaren, mit denen Nicole Wiethoff auch nach der Beratung noch in Kontakt steht, hat sie erfahren, dass doch eine Schwangerschaft eingetreten ist oder sich die Partner für eine Pflegschaft oder Adoption entschieden haben. Eines ist ihr wichtig: „Viele Frauen werfen sich bei Kinderlosigkeit persönliches Versagen vor und schämen sich. Da kann man die Paare in der Beratung entlasten und vermitteln, dass sie nicht ,Schuld‘ sind oder ,versagt‘ haben, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt.“ Auch spiele ein „Plan B“, wie Nicole Wiethoff es nennt, eine wichtige Rolle. Viele Paare müssten am Ende erkennen, dass der Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung gehe. Auch der Gang zur Kinderwunschklinik sei keine Garantie.

„Ich rate den Klienten, sich relativ früh damit zu beschäftigen, wie sie in ihrem Leben Erfüllung finden können, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt“, sagte sie. Ob es die Aussicht auf lange Reisen oder eine berufliche Neuorientierung ist, Nicole Wiethoff bemüht sich, in der Beratung Perspektiven für eine positive Zukunft zu finden. Manchmal reiche dafür schon ein Gespräch, andere Paare nähmen die Begleitung durch die EFL über längere Zeit in Anspruch.

Das Angebot der Beratungsstelle richte sich an alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Religion oder sexueller Orientierung. Die Beratung erfolgt kostenfrei, es wird jedoch um eine freiwillige Spende gebeten. Neben Nicole Wiethoff haben zwei weitere Beraterinnen im Bistum Münster die Ausbildung beim Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland (BKiD) absolviert.

Die Ausbildung umfasst mehrere Wochenend-Seminare sowie eine Hospitation in einer Kinderwunschklinik. Nach der Zertifizierung müssen die Beraterinnen regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen. Dafür werden sie beim BKiD ganz offiziell als Kinderwunschberaterinnen gelistet.

(cbr)