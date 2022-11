Spende für Hagelkreuzschule in Lüttingen Hotel bringt Schüler in Bewegung

Die Hagelkreuzschule in Lüttingen bringt mit Unterstützung des Xantener Nibelungenhofs mehr Bewegung in den Unterricht. Mit einer Spende des Hotels über etwa 1000 Euro wurden Geräte wie Wippen oder Ringe angeschafft, um einen Hindernisparcours für die Schülerinnen und Schüler aufzubauen. Dadurch könnten die Mädchen und Jungen ihre Geschicklichkeit trainieren, erklärte Schulleiterin Daniela Hommen. Sie lernten, über Hindernisse zu springen, das Gleichgewicht zu halten und den Schwerpunkt in der Körpermitte zu finden.