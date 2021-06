Ende der Corona-Zwangspause : Xantens Nibelungen-Express rollt wieder

Während der Stadtrundfahrt werden die Sehenswürdigkeiten jetzt auch auf Displays im Innenraum angezeigt, wenn der Nibelungen-Express an ihnen vorbeifährt. Dadurch wissen die Fahrgäste immer, um welches Gebäude es gerade geht. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Die neue Corona-Schutzverordung für NRW erlaubt wieder Fahrten mit Bimmelbahnen wie dem Nibelungen-Express. Betreiber Ralf Graumann hat die Zwangspause genutzt und in der Krise investiert – damit Fahrgäste die Sehenswürdigkeiten besser sehen können.

Am Nordwall muss Ralf Graumann aussteigen, weil ein Lastwagen auf der Straße steht, und der Nibelungen-Express nicht vorbeikommt. Er spricht freundlich mit dem Lkw-Fahrer, solche Situation nimmt Graumann gelassen. Während er dann wieder in den Nibelungen-Express einsteigt, setzt der andere Mann seinen Lastwagen zur Seite. „Die Leute müssen sich auch erst wieder daran gewöhnen, dass wir fahren“, sagt Graumann. „Wir konnten das ja monatelang nicht.“

Auch Xantens Bimmelbahn war im Lockdown. Gezwungenermaßen. Das Land NRW hat erst mit der neuen Corona-Schutzverordnung am Freitag die Fahrten mit „Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen und ähnlichen Einrichtungen“ wieder erlaubt. Direkt am nächsten Tag, am Samstag, ist Graumann mit dem Nibelungen-Express durch Xanten gefahren – es war die erste Tour seit gut sieben Monaten. „Es war einfach schön“, sagt er. „Ein gutes Gefühl.“ Zumal ihm viele Menschen am Straßenrand zugewunken hätten. „Die Leute haben sich gefreut, dass wir wieder unterwegs sind.“ Einige Xantener seien auch direkt mit ihren Kindern oder Enkeln mitgefahren.

In jedem Wagen sind ein bis zwei Bildschirme eingebaut. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Info Eine Stadtrundfahrt dauert etwa 40 Minuten Fahrplan Der Nibelungen-Express startet täglich um 11 Uhr an der Tourist Information Xanten (Tix) an der Kurfürstenstraße, danach fährt er bis 17 Uhr stündlich von dort ab. Jeweils 20 Minuten später hält die Bimmelbahn am Hafen Xanten und weitere fünf Minuten später am Haupteingang des Archäologischen Parks Xanten (APX) am Nibelungen Platz. Eine Stadtrundfahrt dauert etwa 40 Minuten. Preise Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder einen Euro, die Familienkarte kostet 16 Euro. Kostenlose Buchungshotline: 0800 9419855.

Aber Graumann musste am ersten Wochenende nach der langen Pause auch Menschen abweisen: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf mitfahren. Das schreibt das Land NRW so vor. Es gibt zwar genug Teststellen. Aber es ist eine Hürde, zumal der Test für vieles andere nicht mehr benötigt wird, zum Beispiel für die Außengastronomie und den Einzelhandel nicht mehr. Und dem Nibelungen-Express fehlen auch nicht die Bus-Gruppen. In diesem Jahr habe er bisher eine Handvoll Anmeldungen für die nächsten Wochen, berichtet Graumann. So viele habe er sonst an einem Tag.

Die Pandemie bleibt also auch für die Betreiber von Bimmelbahnen eine schwierige Zeit. Schon im vergangenen Jahr durften sie erst später in die Saison starten, dadurch fehlten ihnen wichtige Monate, um das Geld für die Winterzeit zu verdienen. Ein Kollege in Schwerin zum Beispiel habe schon aufgegeben, berichtet der Xantener, der auch Vorsitzender des bundesweiten Vereins Touristische Sonderverkehre und Wegebahnen ist. Er selbst habe sich einschränken müssen, aber ihm habe geholfen, dass er noch ein zweites Standbein habe: einen Büro-Service, der die Buchhaltung für Firmen macht.

Graumann hatte sogar die Möglichkeit, zu investieren – mit Hilfe der Leader-Region: Er hat den Nibelungen-Express komplett überholt und denKostenpflichtiger Inhalt Benzin-Motor durch einen Elektro-Antrieb ersetzt. Seitdem rollt die Bimmelbahn leise und ohne Abgase durch die Innenstadt, auch der Fahrkomfort ist gestiegen: „Ich möchte es nicht mehr missen“, sagt Graumann über den elektrischen Antrieb. Er müsse nicht mehr kuppeln, auf langsamen Abschnitten auch nicht mehr die Kupplung schleifen lassen. Der Umbau zur E-Bimmelbahn kostete rund 50.000 Euro. Leader übernahm ein Drittel. Den Rest finanzierte Graumann selbst, zum Teil mit einem Kredit von der staatlichen KfW-Bank.

Er hat auch noch Bildschirme eingebaut. Ein bis zwei in jeden Wagen. Deshalb kann Graumann den Fahrgästen jetzt Bilder der Sehenswürdigkeiten zeigen, während der Nibelungen-Express durch Xanten rollt, und seine Stimme alles erklärt. Die Technik arbeitet mit GPS: Auf den Displays erscheint immer das passende Gebäude, um das es während der Stadtrundfahrt gerade geht. Graumann hat dafür selbst Fotos gemacht, der Fotograf Helge Boele hat ihm dafür auch viele überlassen. Ein Beispiel dafür, wie sich Xantener Gewerbetreibende in der Krise unterstützen, wenn es geht.

