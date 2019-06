Gutshof in Wardt verkauft : Neues Leben für den Hitzfeldhof

Der denkmalgeschützte Gutshof Hitzfeld hat neue Eigentümer. Heinz-Gerd Schlootz und seine Tochter Christine haben ihn für 3,5 Millionen Euro gekauft. Foto: Christine Schlootz

Xanten Investor Heinz-Gerd Schlootz hat den denkmalgeschützten Gutshof in Wardt gekauft und will ein Gesundheits- und Pflegehotel daraus machen.

Der Hitzfeldhof im Inseldorf Wardt wird aus dem Dornröschenschlaf geholt: Die Firma TectoRent mit Sitz in Viersen hat den denkmalgeschützten Gutshof an der Xantener Nordsee für 3,5 Millionen Euro einschließlich Erwerbsnebenkosten gekauft. Heinz-Gerd Schlootz und seine Tochter Christine wollen aus dem Hitzfeldhof ein Gesundheits- und Pflegehotel machen, in dem sich Menschen erholen können, die Angehörige pflegen. Die werden währenddessen in dem Luxus-Hotel von medizinischen Fachkräften versorgt.

Durch einen „komischen Zufall“ sei man auf den Hitzfeldhof aufmerksam geworden, sagt Schlootz. Die obere Denkmalbehörde habe bei der Stadt Xanten nachgefragt, was denn mit diesem schönen Hof in Wardt sei. Und die Stadt hat sich an Schlootz gewendet, um auf das Objekt hinzuweisen. Ob er sich das vielleicht einmal anschauen möchte? „Ende 2017 bin ich mit meiner Tochter mal hingefahren. Da stehen wir vor dem schmiedeeisernen Tor, und da war es um uns geschehen“, erzählt der Investor. Schlootz nahm Kontakt mit den Eigentümern auf, 70 Prozent Anteile an dem Gutshof gehörten einer Familie Elbers, Inhaber der Firma Eurofleurs, ein internationaler Blumengroßhandel in Kevelaer; 30 Prozent Anteile hielt ein Düsseldorfer Architekt Triet. „Einmal haben wir uns auf dem Hitzfeldhof und dreimal in Kevelaer getroffen. Beim dritten Termin haben wir den Zuschlag bekommen“. Das war letztes Jahr an Gründonnerstag.

Info Im Landcafé Umbau beobachten Baufortschritt Als erstes soll das Landcafé im Hitzfeldhof erstellt werden, damit alle interessierten Bürger sehen können, was gerade auf dem Gut passiert. Anspruch Laut Investor Heinz-Gert Schlootz würden 73 Prozent der Pflegebedürftigen in der Familie betreut. Bei der Pflegeversicherung gebe es einen Topf „Urlaubsgeld“, das nur wenige Angehörige in Anspruch nähmen.

Für den Gutshof auf dem rund 50.000 Quadratmeter großen Grundstück existiert ein rechtsgültiger Bebauungsplan (B-Plan 161W Hitzfeldhof/Stadt Xanten), den der Rat der Stadt Ende 2010 als Grundlage für die Ansiedlung eines Bio-Wellness-Hotels beschlossen hatte und der im Mai 2011 in Kraft getreten war. Die Konzeptplanung für das geplante Gesundheits- und Pflegehotel steht. Bevor Christine und Heinz-Gerd Schlootz den Bauantrag stellen, wollen sie Bürger und die Politik auf den Gutshof einladen und ihre Ideen vorstellen, die sie gemeinsam mit ihrem Architekten und Statiker Mehdi Tavakoli entwickelt haben. Das werde noch in diesem Jahr sein, so Schlootz. Knapp unter 30 Millionen Euro sollen investiert werden in den Gutshof, für den es laut Bebauungsplan ein Sondernutzungsrecht „Hotel“ gibt. „Das ist ein Traum“, so Schlootz, der 123 Punkte auf seiner Agenda hatte, die er mit der Stadt und dem Denkmalschutz positiv abklären konnte.

Xanten biete die besten Voraussetzungen für ein Gesundheits- und Pflegehotel, schwärmt Schlootz und zählt den neu angelegten Kurpark, den Gesundheitstourrismus rund um die Nord- und Südsee sowie den Archäologische Park auf. Im Gespräch mit unserer Zeitung versichert der Investor: „Wir werden alle Bäume erhalten.“