Unterstützung für Verein Ein neues Klavier für die Chorgemeinschaft Lüttingen

Mit Unterstützung der Volksbank Niederrhein hat die Chorgemeinschaft Lüttingen ein neues Instrument anschaffen können. Etwa 40 Jahre lang hat das alte E-Piano gute Dienste geleistet. Aber wie sich bei einem Auftritt in der Facenda da Esperanza im September 2023 herausstellte, sollte es nun doch einmal ersetzt werden. „Ein Klavier, ein Klavier musste her“, wie die Chorgemeinschaft schrieb. Die Tastatur sei nicht mehr in Ordnung gewesen, das Instrument habe ein paar „schräge Töne“ zu Gehör gebracht. Nach Beschluss des Vorstandes und des Einverständnisses der Chormitglieder sei dann in einem Fachgeschäft ein neues E-Piano gekauft und die Volksbank Niederrhein im Rahmen der Vereinshilfe um Unterstützung der Finanzierung gebeten worden. „Diese wurde auch großzügig gewährt.“ Dafür dankt die Chorgemeinschaft Lüttingen.