Pläne für Xantens Ortseingang Hotel, Pflege und Reha an einem Standort

Zusätzlich zu einem neuen Hotel ist am Rheintor in Xanten auch ein Reha-Zentrum und eine Pflegeeinrichtung geplant. Der Investor, das Unternehmen Aixact Immobilien, arbeitet dafür mit dem St.-Josef-Krankenhaus, der Gesellschaft der Katharinenschwestern und weiteren Partnern zusammen. Ihre Pläne für das Gelände stellten sie am Donnerstagabend in einer Bürgerversammlung im Rathaus vor. Einige Xantener waren gekommen, auch direkte Anwohner. Sie konnten Fragen stellen und Anregungen geben, die in den weiteren Planungen berücksichtigt werden sollen, wie der Investor und die Stadtverwaltung versicherten.