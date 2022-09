Auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule : Neue Wohnungen in Birten geplant

Xanten Ein Investor bekräftigt gegenüber der Stadt Xanten sein Interesse, auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule im Ortsteil Birten Wohnungen und eine Kita zu bauen. In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 könnte es losgehen.

Ein Wohnungsbau-Unternehmen beabsichtigt, auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule in Xantens Ortsteil Birten eine neue Kita und Mehrfamilienhäuser zu errichten. Die Stadt führt mit dem potenziellen Investor dazu schon seit einiger Zeit Gespräche. Innerhalb des Unternehmens stehe noch eine abschließende Beratung aus, aber sollte die endgültige Entscheidung für das Bauprojekt getroffen werden, und danach sehe es aus, wolle die Firma in den nächsten Monaten die Planungen für das Vorhaben weiter voranbringen, einen Bauantrag stellen und die Aufträge ausschreiben, erklärte Xantens Technischer Dezernent Niklas Franke am Mittwochabend im Bezirksausschuss, nachdem er vorher mit dem potenziellen Investor gesprochen hatte. Im Sommer oder Herbst 2023 könnten die Arbeiten beginnen.

Die Grundschule in Birten war 2015 geschlossen worden, weil sie zuletzt von zu wenigen Kindern besucht worden war. Das Gebäude stand einige Zeit leer. Zurzeit wird es als Flüchtlingsunterkunft genutzt, nachdem durch den russischen Angriff auf die Ukraine viele Menschen geflüchtet sind und einige auch nach Xanten gekommen sind. Nach Angaben der Verwaltung sind dort etwa 40 Menschen untergebracht. Wenn in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Arbeiten für die Folgenutzung beginnen, muss für sie eine neue Möglichkeit der Unterbringung gefunden werden, genauso wie für weitere 66 Personen, weil private Unterkünfte in den nächsten Monaten wegfallen, erklärt die Verwaltung. Sie hat deshalb vorgeschlagen, Wohncontainer anzuschaffen (wir berichteten). Die Politik berät darüber im Sozialausschuss am 15. September, im Hauptausschuss am 21. September und im Stadtrat schließlich am 27. September.