Gastronomie in Xanten Cocktail-Abend-Premiere mit Live-Musik kommt gut an

Und der mixte nicht nur pausenlos seine Cocktails mit und ohne Umdrehungen, er hatte auch Freunde mitgebracht: Die Xantener Sängerin Michelle Nolde, Künstlerinnen-Name Ley, die gecoverte Stücke wie „Let it be“ von den Beatles und eigene Kompositionen spielte. Und DJ Michael Heinrichs. Cocktail-Abende finden an jedem zweiten Samstag im Monat ab 19 Uhr im Glüxpilz statt, Reservierungen sind nicht nötig. Das gilt auch für den Spieleabend an jedem dritten Samstag im Monat ab 19 Uhr, erstmalig am 20. Januar.