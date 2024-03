Gebäude für vier Millionen Euro gebaut Neue Unterkunft für Geflüchtete in Xanten ist fast fertig

Eine der drei geplanten neuen Unterkünfte für geflüchtete Menschen in Xanten ist so gut wie fertig. Astrid Fischer vom Dienstleistungsbetrieb (DBX) führte Vertreter der Freien Bürgerinitiative (FBI) am Montagabend durch das Gebäude am Küvenkamp und beantwortete die Fragen der Kommunalpolitiker, zum Beispiel nach dem Bezugstermin. Fischer erklärte, dass vorm Gebäude noch einige Arbeiten erledigt werden müssten. Daher könne es April werden, bis die ersten Menschen in der neuen Unterkunft mit dem Namen Küvenkamp III einziehen könnten.