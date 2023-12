Unterbringung von Flüchtlingen Xantens Politik unterstützt Pläne der Stadt für neue Unterkunft

Die Stadt Xanten rechnet damit, dass sie im nächsten Jahr noch weitere Flüchtlinge aufnehmen muss, aber sie kann zurzeit kaum noch jemanden unterbringen. Die Verwaltung schlägt deshalb den Bau einer weiteren Unterkunft vor. Im Hauptausschuss am Dienstagabend erklärte sie, warum sie Wohncontainer für bis zu 200 Personen aufstellen will und warum dafür ein Grundstück in der Nähe des Krankenhauses gewählt wurde.