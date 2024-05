Chip gesteuerter Zugang zum Vynze Hüss Clevere Schließanlage fürs Bürgerhaus in Vynen

„Die Eingangstür lässt sich nur aufschließen, wenn das Schloss vorher mit einem Chip aktiviert wurde“, sagt Heinz Köster und berichtet, dass aktuell 20 Chips im Umlauf seien. „Bevor wir einen Chip an einen Vereinsvertreter oder Kursleiter herausgeben, wird dieser per App tag- und zeitgenau programmiert“, berichtet Heinz Köster und fügt lachend hinzu: „Natürlich mit genügend Zeitpuffer.“ Das System sei sehr praktikabel, sicher und helfe dabei, den Überblick zu behalten. Denn im Et Vynze Hüss ist mächtig was los.